İngiltere Başbakanı Starmer'dan 'hayat pahalılığıyla mücadele' sözü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Noel mesajında, ülkede birçok kişinin hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak bu sorunun çözümünün "en önemli önceliği" olduğunu söyledi.

Starmer, Noel dolayısıyla yayınladığı videolu mesajda, yılın bu döneminde kayıpların ve zorlukların daha derinden hissedildiğine dikkati çekti.

Başbakan Starmer, "İngiltere genelinde pek çok kişinin hala hayat pahalılığıyla mücadele ettiğini biliyorum. Bu konunun çözümü, benim önceliğim." ifadelerini kullandı.

Noel döneminde toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Starmer, vatandaşlara "komşularını, uzun süredir haber alamadıkları arkadaş ve akrabalarını aramaları" çağrısında bulundu.

Başbakan Starmer, küçük bir ilginin dahi büyük fark yaratabileceğine dikkati çekti.

Starmer, Noel günü görev başında olacak Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları, acil servis ekipleri, gönüllüler ve silahlı kuvvetler mensuplarına da teşekkür ederek "Ülkeyi ayakta tutan ve toplumun güvenliği için fedakarca çalışan herkese minnettarız." dedi.

