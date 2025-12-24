Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 için belirlenen asgari ücret için "2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

(Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi) Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır.

11 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor.

İsrail sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor.

Mübarek 3 aylarda Filistin'e yardımlarımızı artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız unutmayacağız Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

Kafkaslardan Balkanlara, Afrika'dan Asya'ya kimin başı sıkışmışsa imdadına koştuk. Bu dün böyleydi, bugün böyledir, yarın da asla değişmeyecektir.

Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla.

İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarının yenmesine de müsaade etmeyiz.

İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile anlaşmasına tepki

Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz bizim politikamızı değiştirmez.

Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur.

(Terörsüz Türkiye) Sınırlarımız dışında karamsarlık havası dağılmaya, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakmaya başladı.

Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik.

Türkiye sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınmanın, refahın olduğu bir yola girmiştir, inşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir.

Siyasi ikbal peşinde değiliz. Türkiye'nin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından ilanihaye kurtarmanın gayretindeyiz.

CHP'nin sunduğu rapora eleştiri

Cumhur İttifakı sorun çözülsün diye gövdesini taşın altına koyuyor. CHP'de bir irade var ne de rapor diye sundukları evrak yığınında somut bir öneri var. Ezberleri tekrarlama dışında çözüme dair hiçbir reçeteleri yok. Sürekli yön ve fikir değiştiriyorlar.

Özel'in yurt dışı ziyaretlerindeki tartışılan sözleri

Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir, ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştıramıyoruz. Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum.

Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakaitliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz. Kabristanda kadeh tokuşturmaya maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır.

Asgari ücret açıklaması

2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz.