Manisa'da kan donduran cinayet! Nazen nineyi 16 yaşındaki torunu öldürdü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 73 yaşındaki Nazen Gümüş psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K.G. (16), babaannesi Nazen Gümüş (73) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.G, babaannesini boynundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nazen Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin’de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

