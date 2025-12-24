Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi yeni başhekim Prof. Hasan Fehmi Küçük oldu

İstanbul’un önemli sağlık merkezlerinden Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi’nde başhekimlik görevini Prof. Dr. Hasan Fehmi Küçük, Prof. Dr. Recep Demirhan’dan devraldı.

Başhekimlik görevini Prof. Dr. Hasan Fehmi Küçük, Prof. Dr. Recep Demirhan’dan devraldı.

Prof.Dr. Hasan Fehmi Küçük Kimdir?

Trabzon Sürmene doğumlu Prof. Dr. Hasan Fehmi Küçük, Genel Cerrahi ve Organ Nakli alanlarında uzmanlaşmış, akademik ve klinik çalışmalarıyla tanınan bir hekimdir. Uzun yıllardır Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Küçük, genel cerrahi ve organ nakli uygulamalarında sorumlu müdürlük ve klinik şefliği görevlerini yürütmüştür.

Bilimsel araştırmaları ve akademik yayınlarıyla tıp literatürüne katkı sağlayan Prof. Dr. Küçük’ün, farklı cerrahi alanlarda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Sağlık bilimleri alanında eğitim faaliyetlerinde de aktif rol alan Prof. Dr. Küçük, çeşitli dönemlerde eğitim koordinatörlüğü gibi akademik sorumluluklar üstlenmiştir.

Google Akademik ve ResearchGate gibi uluslararası bilimsel platformlarda yer alan profilleri, Prof. Dr. Hasan Fehmi Küçük’ün aktif akademik üretim, araştırma ve bilimsel gelişmelere olan ilgisini ortaya koymaktadır. Klinik tecrübesi, ekip yönetimi ve hasta odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Prof. Dr. Küçük, mesleki kariyerini akademi ve uygulamayı bir arada yürüterek sürdürmektedir.