GÜNCEL

Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

İstanbul Başakşehir’de bir kişi, Güngören Sanayi Sitesi Camisi’nin tuvalet kabininde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 65 yaşındaki N.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Başakşehir'de bir kişi caminin tuvaletinde ölü bulundu.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Güngören Sanayi Sitesi Camisi'nin tuvalet kabininde bir kişiyi yerde yatar halde bulan görevli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede 65 yaşındaki N.B. olduğu anlaşılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından N.B'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

