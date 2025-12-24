Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”

Gazeteci Fulya Öztürk’ün CNN Türk ekranlarında dile getirdiği “Bir ay önce bunu söyleseydim linç edilirdim” sözleri medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalında yaptığı yayında Fulya Öztürk’e destek vererek, “Bu bir kıyafet tartışması değil, haberciliğin içine düşürüldüğü halin itirafıdır” dedi.

Gazeteci Fulya Öztürk’ün CNN Türk ekranlarında dile getirdiği açıklamalar, Türkiye’de medya ve habercilik anlayışı üzerine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Öztürk’ün “Bir ay önce bu eleştiriyi yapsaydım linç edilirdim” sözleri, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Konuyla ilgili YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hadi Özışık, meselenin bir kıyafet ya da magazin tartışması olmadığını vurguladı. Özışık, “Bu sözler Türkiye’de artık haberciliğin değil, görüntünün yönetildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“SORUN KADINLAR DEĞİL, SİSTEM”

Hadi Özışık, ekranlarda yaşanan dönüşümün kadın gazeteciler üzerinden yürütülmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek, “Sorun kadınlar değil. Sorun, reyting uğruna kadınları vitrine koyan anlayış” dedi. Haberciliğin omurgasının reyting baskısı nedeniyle zedelendiğini ifade eden Özışık, bu durumun uzun süredir konuşulamadığını savundu.

“HABER BÜLTENİ PODYUM DEĞİLDİR”

Özışık, haber sunumlarının magazinleştiğini belirterek, “Haber bülteni podyum değildir. Spiker manken değildir. Gazetecilik etek boyuyla, fizik tartışmasıyla yapılmaz” şeklinde konuştu. Fulya Öztürk’ün sahada aktif görev yapan, gazeteciliğiyle öne çıkan bir isim olduğunu vurgulayan Özışık, bu nedenle yaptığı çıkışın kıymetli olduğunu dile getirdi.

“BU BİR MESLEK SAVUNMASIDIR”

Hadi Özışık, Fulya Öztürk’ün açıklamalarının bir ahlak tartışması olarak sunulmasını da eleştirerek, “Bu bir ahlakçılık değil, açık bir meslek savunmasıdır. Gazetecilik akıl, emek ve vicdan işidir” dedi.

Özışık, geçmişte birçok deneyimli gazetecinin benzer ilkelere dikkat çektiğini hatırlatarak, bugün gelinen noktada haberin geri plana itildiğini savundu. “Haberci haber olmaz, haber sunar” diyen Özışık, medyada yaşanan dönüşümün daha fazla tartışılması gerektiğini ifade etti.