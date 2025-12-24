BIST 11.340
DOLAR 42,85
EURO 50,64
ALTIN 6.172,29
HABER /  DÜNYA

Trump yönetimi duyurdu: Epstein dosyaları için tarih verildi

Trump yönetimi duyurdu: Epstein dosyaları için tarih verildi

ABD'de federal yönetim, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin tüm belgelerin yayımlanma sürecinin tamamlanmasının yaklaşık bir hafta daha sürebileceğini ve incelenmesi gereken yaklaşık 700 bin sayfa belge bulunduğunu açıkladı.

Abone ol

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin belgeler, ABD kamuoyunda tartışmaların odağında kalmayı sürdürüyor. Axios internet sitesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, şu ana kadar yaklaşık 750 bin belgenin 200 kişilik bir ekip tarafından incelenerek kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin tamamının yayımlanma sürecinin bir hafta daha sürebileceğini belirten yetkili, yaklaşık 700 bin kaydın henüz incelenmediğine dikkati çekti.

Yetkili, bu belgelerin önemli bölümünün mükerrer kayıtlar olduğunu, dolayısıyla 700 bin belgenin tamamının yayımlanmayacağını ancak binlerce yeni kaydın daha açıklanmasının beklendiğini vurguladı.

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
8 yıldır aranan firari FETÖ'cü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
8 yıldır aranan firari FETÖ'cü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı
Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti
Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul için kar alarmı
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul için kar alarmı
TBMM’de stajyerlere istismar iddiasında iddianame kabul edildi
TBMM’de stajyerlere istismar iddiasında iddianame kabul edildi
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiası soruşturması tamamlandı
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiası soruşturması tamamlandı
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad için otopsi süreci başladı
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad için otopsi süreci başladı
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı ikna etti! İlk transfer yolda
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı ikna etti! İlk transfer yolda
Yeni Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Deprem suçları...
Yeni Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Deprem suçları...
Libya uçağı nasıl düştü? Bakan açıkladı işte saat saat yaşananlar ve konuşmalar
Libya uçağı nasıl düştü? Bakan açıkladı işte saat saat yaşananlar ve konuşmalar
Macron, ABD'nin vize kısıtlaması getirdiği eski AB Komisyonu üyesiyle görüştü
Macron, ABD'nin vize kısıtlaması getirdiği eski AB Komisyonu üyesiyle görüştü
Arazide görüp ekiplere bildirdiler! Niğde'de dehşet
Arazide görüp ekiplere bildirdiler! Niğde'de dehşet