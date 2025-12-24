BIST 11.340
DOLAR 42,85
EURO 50,63
ALTIN 6.177,18
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" dedi.

