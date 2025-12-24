NASA yeniden Ay'a gidecek

1968 yılında Apollo 8 ile Ay’ın çevresine ulaşan NASA, 2026 yılının başında gerçekleştireceği Artemis 2 göreviyle bu adımı yarım asır sonra tekrarlamaya hazırlanıyor. 10 günlük yolculukta dört astronot olacak.

İnsanlı uzay uçuşları tarihinde dönüm noktası kabul edilen 1968 yılındaki Apollo 8 görevi, insanların Dünya yörüngesinden çıkarak başka bir gök cisminin çekim alanına girdiği ilk yolculuktu. O dönemde savaşlar ve toplumsal krizlerle boğuşan insanlık için bu başarı, bilimsel bir zaferden çok daha fazlasını ifade etmişti. Şimdi ise NASA, benzer bir stratejik kararlılıkla "Artemis 2" görevini 2026 yılına hazırlıyor. Dört astronottan oluşan mürettebatı Ay’ın etrafından dolaştıracak olan bu 10 günlük uçuş, Orion uzay aracının ve dünyanın en güçlü roketlerinden biri olan Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) gerçek derin uzay koşullarındaki ilk insanlı sınavı olacak.

Bu yeni misyon, 1972’den bu yana Ay yakınlarına yapılacak ilk insanlı uçuş olması sebebiyle teknik açıdan kritik bir önem taşıyor. Astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, "Integrity" adını taşıyan kapsülle Ay’ın öteki yüzüne kadar uzanan bir rota izleyecekler. Günümüzde Çin gibi diğer aktörlerin Ay üzerindeki planları uzaydaki rekabeti yeniden şekillendirirken, Artemis 2 görevi aslında bir sonraki aşama olan Ay yüzeyine iniş (Artemis 3) için gerekli olan tüm hayati sistemleri doğrulamayı hedefliyor. Bütçe tartışmaları ve kurumsal dönüşümlerin gölgesinde ilerleyen proje, uzay biliminin sadece keşif değil, aynı zamanda zor dönemlerde toplumsal bir vizyon oluşturma gücünü bir kez daha test edecek.