BIST 11.340
DOLAR 42,80
EURO 50,63
ALTIN 6.170,69
HABER /  DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2025 yılında 8 savaşı sona erdirdiğini savundu.

Abone ol

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Rubio’nun Trump yönetiminin 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Rubio, 2025’te sona erdirildiğini ileri sürdüğü çatışmalara örnek olarak Hindistan–Pakistan, Kamboçya–Tayland ile Azerbaycan–Ermenistan arasındaki süreçleri gösterdi.

Gazze konusunda da önemli bir ilerleme sağlandığını savunan Rubio, "Başkan (Donald Trump) müdahil oldu, savaşı sona erdirdi ve uzun vadeli istikrar ile güvenlik için bir plan hazırladı." ifadelerini kullandı.

Trump’ın Avrupa ziyaretleri sırasında NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 2’den yüzde 5’e çıkardığını aktaran Rubio, Trump yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını ve yasa dışı göçmenleri ülkelerine geri gönderdiğini ifade etti.

Rubio, Trump’ın uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ederek ülke güvenliğini artırdığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu
Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi
Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi
Zonguldak’ta boşanma aşamasında kanlı olay! Kadın ve annesi vurularak öldürüldü
Zonguldak’ta boşanma aşamasında kanlı olay! Kadın ve annesi vurularak öldürüldü
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu
ABD'de Tesla Model 3'ün acil durum kapı açma mekanizmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
ABD'de Tesla Model 3'ün acil durum kapı açma mekanizmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’ya taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’ya taziye telefonu
Ali Koç: Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun
Ali Koç: Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
NASA yeniden Ay'a gidecek
NASA yeniden Ay'a gidecek