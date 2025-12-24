BIST 11.340
Zonguldak’ta boşanma aşamasında kanlı olay! Kadın ve annesi vurularak öldürüldü

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A. (64) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri iki kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazeler otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli Y.Ü. (46) jandarma ekiplerince yakalanırken, olay yerinde cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti.

Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ü. (46) tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.

