Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı (46), engelli oğlu Doruk (11) ile kızı Derin’i (13) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biri engelli 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

Seyhan Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2. katında, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı (46), engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin'i (13) tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından evden çıkan baba, üst kattaki ev sahibine çocuklarını öldürdüğünü söyledikten sonra tekrar eve döndü.

İbrahim Kiracı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Kiracı ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

