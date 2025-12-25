BIST 11.403
TBB'den Saran'ın gözaltına alınmasına sert tepki

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Sadettin Saran’ın kulüp binasında operasyonla gözaltına alınmasına "kaçma ve delil karartma şüphesi yokken açıkça hukuka aykırı" diyerek tepki gösterdi. Sağkan ayrıca, soruşturma dosyasına ilişkin özel yazışmaların basına sızdırılmasını 'itibar suikastı' olarak nitelendirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın kulüp binasından operasyonla gözaltına alınmasına ve soruşturma dosyasına dair özel yazışmaların ifşa edilmesine tepki gösterdi. Sağkan, kendi ayağıyla ifadeye gelen bir ismin gözaltına alınmasını "hukuka aykırı" olarak niteledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında kulüp binasında yapılan bir operasyonla gözaltına alınması hukuk dünyasında tartışma yarattı. Sürece ilişkin en üst düzey itiraz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan geldi. Sağkan, hem gözaltı yöntemini hem de soruşturmanın gizliliğini ihlal eden sızıntıları eleştirdi.

"KAÇMA ŞÜPHESİ YOK, GÖZALTI HUKUKSUZ"

Saran’ın soruşturma sürecindeki iş birliğine dikkat çeken Sağkan, şüphelinin yurt dışından kendi isteğiyle döndüğünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkındaki soruşturmayı öğrendiğinde yurtdışından gelen, gerekli testleri yaptıran, haliyle kaçma şüphesine ve delilleri karartma ihtimaline dair somut ve olgusal bir temel bulunmayan, çağrıldığında geleceği bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması açıkça hukuka aykırıdır."

"YAZIŞMALARIN DÖKÜLMESİ SUÇTUR"

Soruşturma dosyasıyla ilgisi olmayan özel mesajların basına sızdırılmasını "adaletin tesisi değil, başka amaçlar" olarak yorumlayan Sağkan, bu durumun suç teşkil ettiğini belirtti:

"Soruşturma ile ilgisi olmayan ve yayınlanması özel hayatın gizliliğine açıkça aykırı olan yazışmaların ortaya dökülmesi ise soruşturmanın gizliliğinin ihlali olmasının ötesinde suç teşkil etmekte olup, toplumda yargısal süreçlerin adaletin tesisi için değil başka amaçlar için kullanıldığı algısını yaratmaktadır."

TBB
