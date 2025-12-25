Erkek grubunun rezervasyon talebini reddeden işletmeye ceza!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir vatandaşın rezervasyon talebinin misafir grubunun tamamının erkeklerden oluştuğu gerekçesiyle reddedilmesini cinsiyet temelinde "ayrımcılık" olarak değerlendirerek, işletme sahibine 50 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, bir vatandaş, arkadaş grubunun tamamının erkek olması nedeniyle piknik alanındaki bir işletmenin rezervasyon talebini kabul etmediği iddiasıyla kuruma başvurdu.

İnceleme kapsamında, muhatap işletmenin sunduğu görüşte, işletmede cinsiyet, ırk, etnik köken, dil ve din gibi temellere dayalı hiçbir ayrımcı muamelede bulunulmadığı, daha önce erkeklerden oluşan bir grubun rezervasyonunun kabul edildiği belirtildi.

Savunmada, tamamı erkeklerden oluşan bir arkadaş grubunun daha önce işletmeden hizmet aldığı sırada diğer müşterileri rahatsız ettiği, bu sebeple 8 kişilik bir grubun daha büyük problemlere yol açabileceği öngörüsüyle başvuranın rezervasyon talebinin kabul edilmediği ileri sürüldü.

50 bin lira idari para cezası

İncelemelerde, başvuranın sunduğu WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüsünde, vatandaşın talebinin olumsuz karşılandığı ve "bahçemiz aile bahçesidir, iyi günler dilerim." yanıtının verildiği görüldü.

TİHEK incelemeleri sonucunda, vatandaşın sunulan hizmetten diğer kişilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasının engellendiği gerekçesiyle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vererek, işletmenin sahibine 50 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.