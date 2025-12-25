Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu! Saçta ne çıktı kanda niye yok meğer...

Sadettin Saran uyuşturucu testine girmiş ve 45 dakikalık süreçte saç ve kan ile idrar örneği vermişti. Dün Sadettin Saran'ın test sonuçları açıklanmıştı. Sadettin Saran'ın saç testinde kokain pozitif çıkmıştı, ancak kan ve idrar temizdi. Peki ama neden? Saçta pozitif çıkan uyuşturucu testi kan ve idrarda negatif çıktı. İşte bu sorunun yanıtı...

Fenerbahçe Kulubü Başkanı Sadettin Saran, dün açıklanan adli tıp uyuşturucu testi sonuçları sonrasında gece tekrar gözaltına alınmıştı. Adli Tıp raporuna göre, Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkarken kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucu nefatifti. Test sonuçlarına itiraz eden Sadettin Saran “Pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım" diyerek özel bir kuruma başvurup yeni bir uyuşturucu testi yaptırmıştı.

SARAN'IN SAÇINDAN ÇIKAN MADDE

Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinde saç örneğinde tespit edilen uyuşturucu maddesinin ne olduğunu İsmail Saymaz bugün köşesinde açıkladı ve şu bilgileri verdi:

-Adli Tıp Kurumu yetkililerini arayarak, Saran’ın test sonucuna ve itirazlarına dair sorular sorup yanıtlar aldım. Kimya İhtisas Dairesi'nde Saran’dan iki santimetre uzunluğunda saç örneği alınmış. Yapılan incemele sonucu kokain tespit ediliyor.

Yetkililer şöyle diyor:

-“İki ay içerisinde kokain içtiği kanısındayız. Saçta her bir santimetrelik kısmı bir ay kabul ediyoruz. Saç genelde ayda bir santimetre uzuyor.

-Kökten sonraki bir santimetresi aralık ayında, uçtaki bir santimetresi kasımda kokain kullanıldığını gösteriyor.”

İDRAR VE TIRNAKTA NEDEN NEGATİF ÇIKTI

-Neden kanda, idrarda ve tırnakta değil de saçta? Kokainin saça ‘afinite’ bir madde olduğu vurgulanıyor. Afinite, ‘bağlanma enerjisi’ anlamına geliyor. Bu yüzden saçta çıkma ihtimali yüksek.

-Neden kanda ve idrarda çıkmadı?

-Kanda bir günlük, idrarda bir haftalık sonuç elde ediliyor.

-Saran’ın tırnakları kesildiği için ufacık bir örnek alınabilmiş ve sonuç vermeye yetmemiş.

-Bu rapor iki uzman, bir şube müdürü ve Kimya İhtisas Dairesi başkanının onayından geçmiş. Daire 2009’dan beri Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen bir laboratuvara sahip. Avrupa Adli Bilimler Derneği’nin üyesi ve uluslararası kuruluşlarca denetleniyor.

Numunede şifre var

Yetkililer şu bilgileri veriyor:

-“Saçın Saran’a ait olduğu bilinmeden tahlil yapılıyor. Numunede şifre kullanılıyor. Raporu yazanla tahlil yapan farklı. Saran’ın tahlili olduğu bilinerek rapor verilmiyor.”