Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu açıklandı! Saç örneğinde bulundu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu. Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı

-Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

-Sadettin Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Uyuşturucu iddialarını reddeden Sadettin Saran "Şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir." demişti. Sadettin Saran, özel hayata ilişkin ve basın etiğine aykırı yayınların kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiğini belirterek şunları söylemişti:

-"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

-Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir. Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

-Bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın tutuklu yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ile ikili diyalog ve videolarının dava dosyasına girdiği belirtilmişti.