BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Serbest bırakılan Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemeye geldi

Serbest bırakılan Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemeye geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı. Kararın ardından Eyüpspor - Fenerbahçe maçını izlemek üzere yola çıkan Saran, tezahüratlar eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

Abone ol

Ünlülere uyuşturucu operasyonu.Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Gece saatlerinde özel uçakla Türkiye'ye gelip taraftarlar tarafından karşılanan Saran, savcıya ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Savcılık karşısında 2 saat  ifade veren Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

İfade işlemi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SERBEST KALDI

Sadettin Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı. 

Saran, serbest kalmasının ardından Eyüpspor - Fenerbahçe maçınını izlemek için yola çıktı. 

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe Başkanı, maçın ikinci yarısında stada giriş yaptı.

Saran, taraftarlar tarafından tezahüratlar eşliğinde karşılaştı. 

TARAFTARI SELAMLADI

Sarı lacivertli taraftarlar "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu. 

Saran, ise bu tezahüratların ardından iki elini havaya kaldırarak taraftarları selamladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Yapay zekâ, internet devrimini geride bırakacak!
Yapay zekâ, internet devrimini geride bırakacak!
MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü!
MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü!
Sadettin Saran serbest bırakıldı
Sadettin Saran serbest bırakıldı
Konyaspor-Kayserispor maçında ev sahibi ekip son dakikada yıkıldı
Konyaspor-Kayserispor maçında ev sahibi ekip son dakikada yıkıldı
Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı
Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı
Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme yakalama kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme yakalama kararı
İlk etapta sona gelindi! 4,5 saatlik yol 1,5 saate düştü...
İlk etapta sona gelindi! 4,5 saatlik yol 1,5 saate düştü...
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı
Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı