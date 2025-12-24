BIST 11.347
Alperen Şengün dauble double yaptı ama galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 128-108 mağlup etti

Intuit Dome'da oynanan maçta Kawhi Leonard, 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, James Harden ise 29 sayı, 6 asistle Clippers'ı galibiyete taşıdı.

Son 5 maçta 4. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 22 sayıyla en skorer isim olurken milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Spurs 10 gün içinde Thunder'ı ikinci kez yendi

San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 130-110 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde ederken son şampiyon Thunder'ı da 10 günde ikinci kez mağlup etti.

Spurs'te Keldon Johnson 25, Stephon Castle 24, Harrison Barnes 20 sayıyla takımlarının skor yüküne katkı sağladı. Üst üste 101 maçta en az 1 blok yapan Victor Wembanyama'nın serisi sona erdi.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 8 asistlik performansının mağlubiyete engel olamadığı Thunder, bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı.

Mavericks, çaylağı Flagg ile kazandı

Çaylak oyuncusu Cooper Flagg'in 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynadığı maçta Dallas Mavericks, Denver Nuggets'ı 131-130 yendi.

Mavericks'te Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt, Naji Marshall 15 sayı kaydetti.

Son saniyede Peyton Watson'ın sol köşeden attığı 3 sayılık şutun çemberden çıkmasıyla galibiyet fırsatını kaçıran Nuggets'ta, Jamal Murray 31 sayı, 14 asist, Nikola Jokic 29 sayı, 14 asist kaydetti.

Nuggets'ın 11 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona ererken 12,1 ribaunt ortalamasıyla oynayan Jokic, sezonun en düşük performansıyla (7) parkeden ayrıldı.

