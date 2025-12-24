Net ve brüt yeni asgari ücret bakın ne kadar! İşte 2026 asgari ücret zam oranı

TÜRKİYE'de 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası 2026 yılı asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak açıklandı. 2026 asgari ücreti brüt olarak ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zam oranı ise yüzde 27 oldu.

1 OCAK 2026 ASGARİ ÜCRETİ

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretini 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28 bin 75 lira, brüt ise 33 bin 30 lira olarak duyurdu.

-Yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Bakan Vedat Işıkhan yeni asgari ücretle ilgili şunları söyledi:

-Bugün açıkladığımız kararın dengeyi gözetmesi için yoğun çaba harcadığımızı vurgulamak isterim. Tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.

Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.