İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıkları ve yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçak, Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'ni bombaladı. İsrail güçleri ayrıca aynı bölgeyi eş zamanlı topçu atışlarıyla hedef aldı.

Bölgenin orta kesiminde Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda da Filistinli sivillerin evlerine yoğun şekilde otomatik silahlarla ve helikopterlerden ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinin bazı bölgeleri ile Refah kentinin doğusu da İsrail ordusu tarafından havadan hedef alındı.

İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

