Ticaret Bakanlığı yeni asgari ücret zammı sonrası uyardı! Fiyat artışına geçit yok

DENETİMLER ÜLKE GENELİNDE SÜRECEK

Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ticaret ve il tarım müdürlüklerinin sahada aktif görev yaptığını, ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık, fiyat istikrarını bozan, adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.