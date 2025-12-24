Pasaport, ehliyet, kimlik zamlı fiyat belli oldu! 1 Ocak'ta bu fiyatlar geçerli olacak
Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. 1 Ocak 2026'dan itibaren pasaport bedeli 1351 lira, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira olacak. İşte tüm detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Pasaport bedeli
Buna göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.
Kimlik kartı
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.
Sürücü belgesi
Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira,