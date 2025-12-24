OtoPriz'den yılbaşı tatiline özel şarj indirimi

Eksim Holding'in yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle hizmet veren yüksek hızlı elektrikli araç şarj istasyonu markası OtoPriz, yılbaşı tatiline çıkacak elektrikli araç kullanıcıları için özel indirim kampanyası başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 31 Aralık'ta OtoPriz istasyonlarında gerçekleştirilen şarj işlemlerinde yüzde 25, 1 Ocak'ta gerçekleştirilen işlemlerde ise yüzde 26 indirim uygulanacak. Kampanya, Türkiye genelindeki tüm OtoPriz şarj istasyonlarında geçerli olacak.

Yılbaşı döneminde artan seyahat yoğunluğu nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarının yolculuğunu daha ekonomik hale getirmeyi hedefleyen kampanya, sürücülere hem ekonomik hem de çevreci bir seyahat deneyimi sunuyor.

Herhangi bir katılım şartı bulunmayan kampanyada, belirtilen tarihlerde şarj işlemi gerçekleştiren kullanıcıların indirimleri ücretlere otomatik yansıtılacak.