MEB inceleme başlattı! Öğretmenlerin hesapları kontrol edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere yönelik inceleme başlattı. Bu kapsamda fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesapları tek tek kontrol edilecek, mevzuata uymayanlara disiplin cezası verilecek. Verilecek bir kınama cezası öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

Edinilen bilgilere göre, bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık, 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istedi.

Listedeki isimlerin sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatılacak.

NTV'de yer alan habere göre; inceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

Veliden izin almak zorunda

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabilir. Aksi takdirde, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ikişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, "kınama cezası" veriliyor.

5 yıl boyunca kalacak

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.