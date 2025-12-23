Türk-İş: Komisyona katılmama kararımız konusunda haklıymışız

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 TL olurken karar sonrası açıklama yapan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, komisyonun adil olmadığını söylerken katılmama kararlarının doğruluğunun ispatlandığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

Açıklamaya göre yeni asgari ücret yüzde 27,53 artışla birlikte 28 bin 75 TL oldu.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı.

"BAKANLIKTAN GELEN YAZIYA CEVAP VERMEDİK"

Karardan memnun olmadıklarını belirten Atalay, "Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00'de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik." dedi.

"RAKAMI GÖRÜNCE KATILMAMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖRDÜK"

Komisyona katılmama kararları hakkında konuşan Atalay, şunları kaydetti:

Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük. Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu.

Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.

"BU KOMİSYON ADİL BİR KOMİSYON DEĞİL"

Komisyonun eşit söz hakkı sağlamadığını belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

Değerli arkadaşlar, bundan yarın ayın 24'ü, 2024'ün 24 Aralık'ta biz bir açıklama yaptık. Dedik ki: 'Biz bir daha bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayacağız.' Ne oldu? Aradan tam bir sene geçti. Gerekçelerimizi de ifade ettik. Dedik ki: 'Bu komisyon adil bir komisyon değil.' İşte bu komisyona biz 50 senedir katılıyoruz. Son 2000 yılından bugüne kadar işte bugün 30. oluyor, biz 29 kere katılmışız. Üç kere 'evet' demişiz.

Onun dışında 26 kere; bazısına katılmamışız, bazısına muhalefet şerhi koymuşuz, bazısında bir işçi koyduk ilk seferinde, ikinci seferinde bir taşeron işçisi koyduk. Son iki dönemdir komisyonun tamamını, beş kişilik komisyonu -ki bundan 45 senedir işçi sendikalarından oluşuyordu- tamamını işçilerden yaptık.