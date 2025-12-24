BIST 11.347
Asgari ücret sonrası fırsatçılara denetim

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat artışı uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışına ilişkin açıklama geldi.

 Bakanlık; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

 Açıklamada "Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 YENİ ASGARİ ÜCRET

 2026 asgari ücret maratonu sona erdi. Yeni yılın asgari ücret tutarı 28 bin 75 TL olacağını açıklandı.

 Buna göre; asgari ücrete toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu.

