BIST 11.347
DOLAR 42,85
EURO 50,68
ALTIN 6.189,97
HABER /  POLİTİKA

2 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

2 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

Anayasa Mahkemesi, Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Abone ol

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatanseverler Partisi'nin ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı, Ayyıldız Partisi'nin ise son büyük kongresinin ardından iki kez büyük kongresini zamanında yapmadığı gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespiti için dava açtı.

Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin dağılmış sayılmasına ve hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Ayrıca, her iki partinin tüm mallarının hazineye geçmesi kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret sonrası fırsatçılara denetim
Asgari ücret sonrası fırsatçılara denetim
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi
İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
EPDK, doğal gaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, doğal gaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Vergi mükellefleri yılın 4'üncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Vergi mükellefleri yılın 4'üncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
Yargı ve bürokrasi de var! Uyuşturucu soruşturmasında gizli tanık konuştu
Yargı ve bürokrasi de var! Uyuşturucu soruşturmasında gizli tanık konuştu
Market zinciri BİM, banka kurmak için BDDK'ye başvuruyor
Market zinciri BİM, banka kurmak için BDDK'ye başvuruyor
MEB inceleme başlattı! Öğretmenlerin hesapları kontrol edilecek
MEB inceleme başlattı! Öğretmenlerin hesapları kontrol edilecek
İş dünyasından asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken ilave adım mesajı
İş dünyasından asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken ilave adım mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama
Hakan Fidan'ın Suriye'deki konuşması yarıda kesildi iddiası gerçek ortaya çıktı
Hakan Fidan'ın Suriye'deki konuşması yarıda kesildi iddiası gerçek ortaya çıktı
Murat Ongun'dan Cem Küçük'e yanıt: Yayınladığın an yanıtını alacaksın
Murat Ongun'dan Cem Küçük'e yanıt: Yayınladığın an yanıtını alacaksın