Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş, dul ve yetim aylığı...
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primi, BES kesintisi ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri de yeniden hesaplandı. Düzenleme, milyonlarca çalışanın gelirini ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini doğrudan etkileyecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 ve 18 Aralık’taki toplantıların ardından üçüncü ve son toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL olduğunu duyurdu.
Bakan Işıkhan, yeni ücretin bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artırıldığını bildirdi.
7 MİLYON ÇALIŞANI DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Yeni asgari ücret kararı, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, ücret ve sosyal güvenlik bağlantılı kalemler üzerinden ise toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendiriyor.
BİRÇOK KALEMİ YUKARI ÇEKTİ
Asgari ücretteki artışla birlikte;
İşsizlik ödeneği
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
İsteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur primleri
Ev hizmetlerinde çalışanların prim ödemeleri
Borçlanma tutarları
BES kesintileri
Kıdem tazminatı tabanı
gibi pek çok ödeme ve ücrette yeni tutarlar uygulanacak.
YENİ TUTARLAR 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE
Asgari ücrete bağlı olarak güncellenen tüm ödeme ve primler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Güncellenen kalemler, asgari ücret artışına paralel şekilde yüzde 27 oranında yeniden hesaplandı.
Yeni dönemde uygulanacak ödeme ve ücretlere ilişkin detaylı tablo ise şöyle: