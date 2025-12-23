Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş, dul ve yetim aylığı...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 ve 18 Aralık’taki toplantıların ardından üçüncü ve son toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL olduğunu duyurdu.