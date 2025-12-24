BIST 11.347
Epstein dosyaları: E-posta yazışmaları ve arşivler erişime açıldı

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait e-posta yazışmaları, fotoğraflar, uçuş kayıtları ve çeşitli arşiv belgeleri, teknoloji uzmanlarının geliştirdiği “Jmail.world” adlı dijital arayüz üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı. ABD Adalet Bakanlığı’nın daha önce yayımladığı kapsamlı dosyalar, bu platformda daha sade, aranabilir ve kullanıcı dostu bir formatta bir araya getirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından daha önce kamuoyuyla paylaşılan Jeffrey Epstein soruşturma belgeleri, teknoloji alanındaki yeni bir girişimle yeniden gündeme taşındı. Binlerce sayfayı bulan resmi belgeler, bu kez dijital bir sistem aracılığıyla daha düzenli ve erişilebilir hale getirildi. Çalışmanın amacı, Epstein’e ilişkin soruşturma dosyalarının kamuoyu tarafından daha şeffaf ve sistematik biçimde incelenmesini sağlamak olarak ifade ediliyor.

“JMAİL.WORLD” ADLI DİJİTAL ARAYÜZ GELİŞTİRİLDİ

Teknoloji uzmanları Riley Walz ve Luke Igel tarafından geliştirilen “Jmail.world” adlı arayüz, Epstein’e ait e-posta yazışmalarını ve ek belgeleri tek bir platformda topluyor. Gmail benzeri bir tasarıma sahip olan sistem, kullanıcıların belgeler arasında kolayca gezinebilmesine olanak tanıyor.

Luke Igel, siber güvenlik odaklı Hacker News platformunda kaleme aldığı yazıda, farklı alanlardan bir grup iş birlikçiyle birlikte, Epstein dosyalarının daha anlaşılır ve işlevsel biçimde incelenebilmesi için kapsamlı bir dijital “uygulama paketi” üzerinde çalıştıklarını aktardı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA SİSTEMİ

Platforma entegre edilen “Jemini” adlı yapay zeka destekli arama aracı sayesinde kullanıcılar, e-posta yazışmaları ve belgeler arasında anahtar kelimelerle arama yapabiliyor. Bu özellik, binlerce sayfalık veri içinde belirli isimlere, tarihlere veya konulara hızlı erişim sağlamayı hedefliyor.

BİNLERCE BELGE TEK MERKEZDE TOPLANDI

Jmail.world arayüzünde, Epstein’e ait bugüne kadar kamuoyuna açıklanmış e-postalar, fotoğraflar, arşiv belgeleri ve uçuş kayıtlarının tamamının görüntülenebildiği belirtiliyor. Platformda ayrıca Epstein’in New York’taki malikanesinin sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle gezilebildiği özel bir bölüm de yer alıyor.

