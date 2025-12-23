Kupadaki dev derbi Beşiktaş'ın!

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş, 33 ve 90+1’inci dakikalarda Cerny’nin golleriyle galibiyete uzanırken, Fenerbahçe’nin tek golünü 43’üncü dakikada Asensio kaydetti.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş mücadelenin 33'ncü dakikasında Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin 43'te Asensio'nun attığı golle skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında tekrar sahneye çıkan Cerny, Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise puanla tanışamadı.

Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

90'GOL! 90+1' Beşiktaş, Cerny'nin golüyle 2-1 öne geçti.

69'Szymanski ceza sahasında Djalo'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

65'Asensio'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Szymanski gelişine vuruşta kaleci Ersin'i geçemedi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

43'GOL! Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Asensio yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

42'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

41'VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem pozisyonu izlemek için monitöre gitti.

40'Szymanski sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Top savunma uzaklaştırdı. Kerem, Abraham'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

33'GOL! Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti. Abraham'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cerny daha da içeri sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cerny'nin dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

24'Kerem ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Kerem'in şutunda top barajdan döndü.

21'Kerem ceza yayında Salih'in müdahalesyle yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

18'Ani gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda top auta gitti.

14'Levent sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Djalo'nun ayak koyduğu top kornere gitti.

8'Asensio'nun araya pasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Ersin'de kaldı.

2'Cerny sağ kanattan içeri çevirdi ancak topa kimse dokunamadı. Sol çaprazdan topa hareketlenen Jurasek'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top auta gitti.

1' Karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11'ler

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio, Szymanski , Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Emirhan, Jurasek, Djalo, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham