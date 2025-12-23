BIST 11.290
DOLAR 42,82
EURO 50,68
ALTIN 6.186,18
HABER /  SPOR

Kupadaki dev derbi Beşiktaş'ın!

Kupadaki dev derbi Beşiktaş'ın!

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş, 33 ve 90+1’inci dakikalarda Cerny’nin golleriyle galibiyete uzanırken, Fenerbahçe’nin tek golünü 43’üncü dakikada Asensio kaydetti.

Abone ol

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş mücadelenin 33'ncü dakikasında Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin 43'te Asensio'nun attığı golle skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında tekrar sahneye çıkan Cerny, Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise puanla tanışamadı.

Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

90'GOL! 90+1' Beşiktaş, Cerny'nin golüyle 2-1 öne geçti.

69'Szymanski ceza sahasında Djalo'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

65'Asensio'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Szymanski gelişine vuruşta kaleci Ersin'i geçemedi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

43'GOL! Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Asensio yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

42'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

41'VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem pozisyonu izlemek için monitöre gitti.

40'Szymanski sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Top savunma uzaklaştırdı. Kerem, Abraham'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

33'GOL! Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti. Abraham'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cerny daha da içeri sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cerny'nin dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

24'Kerem ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Kerem'in şutunda top barajdan döndü.

21'Kerem ceza yayında Salih'in müdahalesyle yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

18'Ani gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda top auta gitti.

14'Levent sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Djalo'nun ayak koyduğu top kornere gitti.

8'Asensio'nun araya pasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Ersin'de kaldı.

2'Cerny sağ kanattan içeri çevirdi ancak topa kimse dokunamadı. Sol çaprazdan topa hareketlenen Jurasek'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top auta gitti.

1' Karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11'ler

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio, Szymanski , Oğuz, Kerem 

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Emirhan, Jurasek, Djalo, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham 

ÖNCEKİ HABERLER
Yemen'den tarihi karar! Hükümet ve Husiler resmen ilan etti
Yemen'den tarihi karar! Hükümet ve Husiler resmen ilan etti
İletişim Başkanlığı "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
Cevdet Yılmaz’dan yeni asgari ücret değerlendirmesi
Cevdet Yılmaz’dan yeni asgari ücret değerlendirmesi
Ümraniye'deki iş yerinde korkutan yangın
Ümraniye'deki iş yerinde korkutan yangın
Şanlıurfa'da 1270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Şanlıurfa'da 1270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı
Çin’den Pentagon raporuna yalanlama: Nükleer silahlanma yarışında değiliz
Çin’den Pentagon raporuna yalanlama: Nükleer silahlanma yarışında değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel'den yeni asgari ücrete tepki
CHP Genel Başkanı Özel'den yeni asgari ücrete tepki
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
Konyaspor kupaya galibiyetle başladı
Konyaspor kupaya galibiyetle başladı
Türk-İş: Komisyona katılmama kararımız konusunda haklıymışız
Türk-İş: Komisyona katılmama kararımız konusunda haklıymışız