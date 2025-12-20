Sadettin Saran'an yakın kaynaklardan Ela Rümeysa Cebeci açıklaması

Gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu soruşturmasında Habertürk spikeri Ele Rümeysa Cebeci ile adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadetin Saran ile ilgili edindiği kulis bilgileri paylaştı. Saran'a yakın kaynaklarla konuştuğunu belirten Terkoğlu, "Sadettin Saran'ın Ela Rümeysa Cebeci ile tanışıklığı dışında bu yasaklı maddeyle ilgili suçlanabileceğine dair elimizde bir emare yok ya da ben bugüne kadar yargı süreçlerinden edinmedim." dedi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Saadettin Saran "Uyuşturucu madde temin etmek " ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Saran'ın transfer görüşmeleri için yurt dışında olduğu belirtildi. Saran'ın evinde ekipler arama yaptı. Saran yaptığı açıklamada, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, konuya ilişkin edindigi bilgileri Onlar TV'de paylaştı.

Uyuşturucu soruşturmasında Habertürk spikeri Ele Rümeysa Cebeci ile adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadetin Saran ile ilgili yakın çevresi Barış Terkoğlu'na konuştu. Terkoğlu, Saran'ın Cebeci ile bir dönem görüştüklerini kabul eden kaynakların, kendisine Saran'ın yasaklı madde kullanmadığını söylediğini aktardı.

"Cebeci, Saran'ın kullanmadığına dair bir şeyler söyledi"

Soruşturmada Cebeci'ye Saran ile ilişkileri ve telefonundaki yazışmaların sorulduğunu belirten Terkoğlu, "Ela Rümeysa Cebeci, bu ifadelerde Sadettin Saran ile geçmişte ilişkisinin olduğunu, zaman zaman Ayvalık'taki evinde İstanbul'da görüştüklerini, karşılıklı mesajlaştıklarını kabul ediyor. Ama Cebeci'nin yargı kulislerinde birlikte yasaklı madde kullanıp kullanmadıklarına ilişkin soruya Saran'ın kullanmadığına dair bir şeyler söylediğine dair bilgi var. Sadettin Saran'ın Ela Rümeysa Cebeci ile tanışıklığı dışında bu yasaklı maddeyle ilgili suçlanabileceğine dair elimizde bir emare yok ya da ben bugüne kadar yargı süreçlerinden edinmedim." dedi.

Saran'a yakın kaynaklar konuştu

Saran'a yakın kaynaklara konuştuğunu belirten Terkoğlu, şunları söyledi:

"Saran, Fenerbahçe'nin transfer işlemleri için yurt dışına çıktı. Yurt dışında olayı öğreniyor. Saran'ın çevresindeki isimler, Saran ile Cebeci arasında geçmişte en son 2024'ün 11. ayında görüşme olduğunu, ondan sonra bir daha görüşmediklerini o zamana kadar çeşitli kereler görüştüklerini, aralarında tanışıklık oturup kalkma bunların olduğunu, ama Sadettin Saran'ın bu anlamda yasaklı madde kullanmadığını söylüyorlar."