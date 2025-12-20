BIST 11.342
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı, Cem Küçük'ten bomba açıklama: Sırada büyük bir isim daha var

Sadettin Saran ifadeye çağrıldı, Cem Küçük'ten bomba açıklama: Sırada büyük bir isim daha var

Türkiye, Mehmet Akif Ersoy ile başlayan ve ortaya çıkan tanık ifadeleriyle genişleyen uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’ın da soruşturma kapsamında ifadeye çağrılması ile birlikte soruşturmanın seyri merak konusu oldu. Operasyonun daha da genişleyeceği iddia edilirken gazeteci Cem Küçük’ten de çarpıcı bir iddia geldi. Küçük, katıldığı canlı yayında 'Sırada büyük ve önemli bir isim daha var' dedi.

Türkiye, ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonunu konuşmaya devam ederken gazeteci Cem Küçük, 'önemli bir isme daha' operasyon düzenleneceğini iddia etti.

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da operasyon kapsamında ifadeye çağrılmasını yorumlayan gazeteci Cem Küçük, çeşitli iddialarda bulundu. Küçük, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada 'Önemli bir isme daha' operasyon düzenleneceğini ileri sürdü.

Küçük, 'Bir büyük isim Sadettin Saran’dı. Duyumlarıma ve öğrendiklerime göre bir büyük isim daha var. Bunun kim olduğunu öğrenmedim… Ali mi Veli mi bilmiyorum. Ama büyük ve önemli bir isim daha var. Candaş’ı adli kaynaklara babasının durumunu öğrendiğim için sordum' dedi.

Sadettin Saran ifadeye çağrıldı, Cem Küçük'ten bomba açıklama: Sırada büyük bir isim daha var - Resim: 0

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in “Gazeteci mi?” sorusuna ise Cem Küçük, “Gazeteci iş insanı hiç öyle isim vermediler. Sadece sıradan veya az bilinen birisi değil. Candaş Tolga Işık'ı isim olarak sormamın sebebi ise babası ölüm döşeğinde olduğu için sordum” yanıtını verdi.

