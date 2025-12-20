Kocaelispor, ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibin gollerini Smolcic ve Tayfur Bingöl kaydederken, Antalyaspor’un tek golü Giannetti’den geldi. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 23’e yükseltirken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Yeşil-siyahlı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Kocaelispor'un gollerini 24'te Smolcic ve 37'de Tayfur Bingöl kaydetti.
Antalyaspor'un tek golü ise 32'de Giannetti'den geldi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, Süper Lig'de 23 puana yükseldi. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.