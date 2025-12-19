Fenerbahçe Joey Veerman transferini bitirdi

Fenerbahçe, PSV forması giyen Joey Veerman’ın transferinde mutlu sona ulaştı. Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı-lacivertliler, Hollanda ekibiyle bonservis konusunda anlaşırken 27 yaşındaki oyuncuyla da kişisel şartlarda el sıkıştı.

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli ekibin, piyasa değeri 27 milyon Euro olan Veerman için 20 milyon Euro'nun üstünde bir rakam ödeyeceği öne sürüldü.

Veerman bu sezon PSV formasıyla 22 maça çıktı ve 8 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.