Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.
Saran'ın Fenerbahçe basketbol takımıyla birlikte Milano'da olduğu ve yarın sabah döndüğünde ifade vereceği öğrenildi.