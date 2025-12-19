BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,27
ALTIN 5.957,90
HABER /  GÜNCEL

Malatya'dan Türkmenistan'a 50 bin fidan desteği

Malatya'dan Türkmenistan'a 50 bin fidan desteği

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde, Malatya Orman Fidanlık Şefliği'nde üretilen 50 bin ardıç, mazı ve selvi fidanı 3 tırla Türkmenistan'a gönderildi.

Abone ol

Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Hasırcı, Malatya Orman Fidanlık Şefliği'nde düzenlenen törende gazetecilere, dost ve kardeş ülke Türkmenistan'a 50 bin fidanı göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hasırcı, "Dost ve kardeş ülke Türkmenistan'ın talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tahsisi gerçekleştirilen 50 bin farklı türdeki fidanı bugün Türkmenistan'a uğurluyoruz." dedi.

- Kuraklığa dayanıklı türler seçildi

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ormancılık Uzmanı Burak Avcıoğlu da, "Bu fidanlar Orta Asya'da orman restorasyonu çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda 50 bin ardıç, mazı ve selvi türlerindeki kuraklığa dayanıklı türlerimizi Türkmenistan'ın farklı bölgelerinde restorasyon çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla göndermiş bulunacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlara yüklenen fidanlar Türkmenistan'a uğurlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Haftayı böyle kapattı
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Haftayı böyle kapattı
ABD'de Epstein mağdurları, dosyaya ilişkin belgelerin parça parça yayımlanmasından endişeli
ABD'de Epstein mağdurları, dosyaya ilişkin belgelerin parça parça yayımlanmasından endişeli
Bakan Göktaş'tan vatandaşı rahatlatan açıklama! "İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız"
Bakan Göktaş'tan vatandaşı rahatlatan açıklama! "İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız"
Çaykur Rizespor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Çaykur Rizespor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Ömer Çelik: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması olumlu bir gelişme
Ömer Çelik: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması olumlu bir gelişme
Arnavutköy'de CHP'li iki belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti! AK Parti detayı...
Arnavutköy'de CHP'li iki belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti! AK Parti detayı...
Emine Erdoğan, Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde konuştu: "Bağımlılıkların hiçbirine geçit vermeyen en güçlü kale...''
Emine Erdoğan, Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde konuştu: "Bağımlılıkların hiçbirine geçit vermeyen en güçlü kale...''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı
Bilal Erdoğan: Filistin için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’ndeyiz
Bilal Erdoğan: Filistin için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’ndeyiz
Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü belli oldu
Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü belli oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama