İçişleri Bakanlığı'ndan İzmit'te düşen İHA ile ilgili açıklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Çubuklubala Mahallesi’nde bir arazide hareketsiz halde bulunan İHA, vatandaşların ihbarı üzerine yetkilileri harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığı, bulunan hava aracının ilk belirlemelere göre Rus menşeli Orlan-10 tipi keşif ve gözetleme amaçlı bir İHA olduğunu ve incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İHA’nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SICAK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün İzmit'te düşen İHA hakkında sıcak bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."

"BAKTIM BU ALET BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR"

Mahallede oturan İsmail Bayhan, Çarşamba günü İHA’nın düştüğünü gördüğünü belirterek, “Ben aşağıya inerken bir ses duydum. Baktım bu alet bağıra bağıra geliyor. Düşeceğini anladım ben. Geldi sonra çakıldı yere. Korkudan fazla yanaşamadım. Ne olur ne olmaz diye yanaşmadım. Ben tarlada 3 gündür geziyorum, gelen giden olmadı. Herhangi bir şey zannettim ben bunu. Bu çarşamba günü sabah 10.00 civarı düştü. O gün gördüm ama söylemedim kimseye. Bugün muhtara söyledim. Korktum söylemedim, sahibi var gelir alır diye düşündüm. Ben ne bileyim” dedi.

"KORKUDAN YANAŞAMAMIŞ"

Çubuklubala Mahallesi Muhtarı Muharrem Kaymaz ise “İsmail Amcamız Çarşamba günü İHA’nın üzerinde uçtuğunu görüyor. Sonra düştüğünü görüyor. Tabii korkudan yanaşamıyor. Sonrasında belki bir şahısındır, birisinin malıdır diye kimseye haber vermiyor. Bugün de bize haber verdi. Biz de yetkili birimlere haber verdik. Şu anda inceleme yapıyorlar” dedi.