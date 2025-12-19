ABD'nin skandal kararı sonrası 3 ülkeden peş peşe tepki

ABD’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail’in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım uygulama kararı uluslararası tepkilere yol açtı. Fransa, İspanya, Belçika ve Birleşmiş Milletler, bu adımların yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu vurgulayarak UCM’ye desteklerini açıkladı.

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım kararı almıştı. ABD'nin bu kararı tüm dünyada tepki çekti.

FRANSA ABD'Yİ KINADI

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris hükümetinin, ABD’nin UCM'nin iki yargıcına yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların ABD’nin daha önce UCM’nin 9 yargıcına yönelik aldığı yaptırımlara eklendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, Mahkemeye, personeline ve ona hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü tehdit ve baskıcı adımları kınıyor. Fransa, ABD'ye 6 Şubat 2025 başkanlık kararnamesini temel alarak alınan yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyor."

ABD'nin bu adımlarının, UCM ve kurucu metni Roma Statüsü'ne taraf 125 devlete yönelik bir ihlal teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırımların ayrıca "yargı bağımsızlığı ilkesiyle" çeliştiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa’nın söz konusu yaptırım kararına konu olan yargıçlarla dayanışma içinde olduğu, UCM ve personeline koşulsuz desteğini yinelediği belirtilerek, UCM ile personelinin cezasızlıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, Avrupalı ortakları ve Roma Statüsü'ne taraf devletlerle beraber, UCM'nin ciddi suçların mağdurlarına yönelik adaleti sağlamak adına bağımsız ve adil bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için seferber olduğu vurgulandı.

İSPANYA'DAN UCM'YE TAM DESTEK

İspanya hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) iki yargıcına karşı yaptırımlar uygulama kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin UCM'nin iki yargıcına karşı aldığı yaptırımların İspanya hükümeti tarafından onaylanmadığı bildirildi.

Söz konusu yaptırımların "mahkemenin bağımsızlığına, bütünlüğüne ve tarafsızlığına yönelik bir başka saldırıyı temsil ettiği ve çalışmalarını ciddi şekilde baltaladığı" vurgulanan açıklamada, "UCM, insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlamada ve mağdurlara tazminat ödenmesine katkıda bulunmada vazgeçilmez bir rol oynamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"UCM'ye olan koşulsuz desteğini teyit eden ve bu kararlardan etkilenen hakimlere, savcılara ve tüm Uluslararası Ceza Mahkemesi personeliyle tam dayanışma içinde olduğunu" kaydeden İspanya hükümeti, "Roma Statüsü ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya devam etme ve UCM'nin yargı yetkisinin tam olarak kullanılmasını saygı ve güvence altına almayı" taahhüt etti.

BELÇİKA'DAN ABD'YE TEPKİ

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Belçika, ABD'nin UCM'nin iki hakimine karşı uyguladığı yeni ek yaptırımlardan derin üzüntü duymaktadır." ifadesini kullandı.

Bu önlemin yargının bağımsızlığını ve cezasızlıkla mücadeleyi daha da zayıflattığına dikkati çeken Prevot, "Mahkemenin bu zorluklar karşısındaki direncini takdir ediyoruz. Mağdurlar için adaleti sağlamak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesinde Mahkemeyi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

BM: ABD YAPTIRIMLARINDAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) iki yargıcına yönelik son ABD yaptırımlarına ilişkin "ciddi endişe" duyduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, yürütme emri kapsamında yaptırım uygulanacak UCM'nin iki ek yargıcının yanı sıra diğer UCM ve BM yetkililerine yönelik devam eden yaptırımlar konusunda da ciddi endişe duyduğunu ifade ediyor." dedi.

BM ile UCM’nin ayrı ve farklı yetkilere sahip kurumlar olduğuna dikkati çeken Haq, bu iki yapının uluslararası ceza sisteminin temel sütunları arasında yer aldığını ve Genel Sekreter Guterres'in UCM'nin çalışmalarına saygı duyduğunu vurguladı.

Haq ayrıca, Genel Sekreterin yargı bağımsızlığının temel bir ilke olduğunun altını çizdiğini belirterek, BM'nin UCM ile 2004 yılında onaylanan işbirliği kararını sürdürdüğünü ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine yönelik itirazları reddeden Temyiz Dairesindeki iki yargıca yaptırım uygulanması kararını kınamıştı.

NETANYAHU ABD'NİN YAPTIRIM KARARINDAN MEMNUN OLMUŞTU

Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden iki yargıcına ABD'nin yaptırım kararı almasını memnuniyetle karşılamıştı.

ABD'DEN UCM'YE YAPTIRIM KARARI

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden Gürcistanlı yargıç Gocha Lordkipanidze ve Moğolistanlı yargıç Erdenebalsuren Damdin'e yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM yargıçlarının, "İsrail'in rızası olmadan, UCM'nin İsrail vatandaşlarını soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katıldıklarını" savundu.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından haziran ayında UCM Başsavcısı Kerim Han’ı da yaptırım listesine almıştı.

Trump yönetimi, ağustos ayında da UCM üyesi bazı yargıç ve savcıları yine "İsrail'e karşı tutumları" olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklemişti.