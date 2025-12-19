Eski Başbakan hakkında cinsel saldırı suçlaması! Baban öğrenirse onu öldürür

İspanya'nın diktatörlükten demokrasiye geçiş döneminin siyasi mimarlarından biri olan ve 2014'te hayatını kaybeden eski Başbakan Adolfo Suarez hakkında "1980'li yıllarda reşit olmayan bir kıza tekrarlanan cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.

İspanyol basınındaki haberlerde, kimliğini açıklamayan bir kadının 9 Aralık'ta Ulusal Polis Aile ve Kadın Departmanına başvurarak "1983-1985 döneminde Suarez tarafından tekrarlanan cinsel saldırılara maruz kaldığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İddialara göre saldırılar olduğunda henüz 17 yaşında olduğunu aktaran kadın, Suarez'in başbakanlık görevini bıraktıktan sonra kendisine cinsel saldırılarda bulunduğunu, bunu çevresindeki en az 2 kişinin daha bildiğini ve işbirliği yaparak olayı örtbas ettiklerini savundu.

Aradan geçen zamana rağmen anlattığı olayların sonuçlarından hayatı boyunca acı çektiğini öne süren şikayetçi kadın, İspanya'daki 23 Şubat 1981 darbe girişimini konu alan televizyon dizisi "Anatomy of an Instant"te eski Başbakan Suarez'in yüceltilmesinden ötürü kendisini yeniden kötü hissettiğini, tekrar terapi görmeye başladığını ve bu yüzden suç duyurusunu şimdi yaptığını iddia etti.

Şikayetinde, Suarez ile ilk görüşmesinin 23 Kasım 1982'de eski Başbakan'ın ofisinde olduğunu anlatan kadın, İspanyol politikacının hayranı olarak gönderdiği mektupla kendisine ulaştığını, akademik yardım için randevu aldığını, ilk konuşmada "Erkek arkadaşın var mı? Doğum kontrol hapı kullanıyor musun?" şeklinde sorulara maruz kaldığını ve ilk cinsel saldırıya 4 Mart 1983'te uğradığını ileri sürdü.

"Baban öğrenirse onu öldürür"

Yaşadığı olayları "3 yıl süren işkence" olarak tanımlayan kadın, bunlardan ömür boyunca etkilendiğini, o dönemde annesine anlattığını ancak onun kendisine "Baban öğrenirse onu öldürür." diyerek konuyu gizli tuttuğunu iddia etti.

Şikayette bulunan kadın, kimliğini gizli tutarak İspanya devlet televizyonu RTVE'ye de demeç verdi.

Suç duyurusunu alan Ulusal Polisin dosyayı Madrid'de cinsel saldırı davalarına bakan mahkemeye ilettiği belirtildi.

Suarez'e verilen tüm kurumsal nişan ve ünvanların kaldırılması istendi

İddialarla ilgili sol görüşlü koalisyon hükümetinin üyeleri ya da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nce şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak muhalefetteki sol görüşlü Podemos Partisi'nin lideri İone Belarra, şikayetin ardından hükümetten ve Meclisten eski Başbakan Suarez'e verilen tüm kurumsal nişan ve ünvanların kaldırılmasını istedi.

Belarra, "Her şeyin gün yüzüne çıkmasının ve devlet adamı olmadıkları açıkça belli olan bu kişileri onurlandırmanın sona ermesinin zamanı geldi." dedi.

Suarez'in ailesi ise iddialar hakkında şimdiye kadar konuşmadı.

İspanya'da diktatör Franco'nun ölümünden sonra 1976-1981 döneminde başbakan olan Suarez'in 23 Mart 2014'te ölümünden sonra adı, Madrid'deki havalimanına (Adolfo Suarez Madrid-Barajas Havalimanı) verilmişti.