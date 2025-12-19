Ömer Çelik: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması olumlu bir gelişme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarını içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını da öngören 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu kararı “ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.” sözleriyle değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.”