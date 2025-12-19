BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,27
ALTIN 5.957,90
HABER /  GÜNCEL

Ömer Çelik: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması olumlu bir gelişme

Ömer Çelik: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması olumlu bir gelişme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarını içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını da öngören 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı.

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu kararı “ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.” sözleriyle değerlendirdi.

 Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 “Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.”

ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de CHP'li iki belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti! AK Parti detayı...
Arnavutköy'de CHP'li iki belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti! AK Parti detayı...
Emine Erdoğan, Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde konuştu: "Bağımlılıkların hiçbirine geçit vermeyen en güçlü kale...''
Emine Erdoğan, Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde konuştu: "Bağımlılıkların hiçbirine geçit vermeyen en güçlü kale...''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı
Bilal Erdoğan: Filistin için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’ndeyiz
Bilal Erdoğan: Filistin için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’ndeyiz
Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü belli oldu
Kahramanmaraş'ta deprem! Büyüklüğü belli oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama
Bereket Sigorta’dan geliştirilmiş dijital deneyim
Bereket Sigorta’dan geliştirilmiş dijital deneyim
Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu
Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu
Eski Başbakan hakkında cinsel saldırı suçlaması! Baban öğrenirse onu öldürür
Eski Başbakan hakkında cinsel saldırı suçlaması! Baban öğrenirse onu öldürür
2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu
2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi