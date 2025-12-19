Bakan Göktaş'tan vatandaşı rahatlatan açıklama! "İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuştu.
"(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz de"