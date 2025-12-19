BIST 11.342
Elon Musk'ın uydusu Starlink uzayda parçalandı

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay teknolojileri şirketi SpaceX, yörüngedeki Starlink uydularından birinde kontrol kaybı yaşandığını ve uydunun anormallik sonrası parçalandığını açıkladı.

Elon Musk'ın uydusu Starlink uzayda parçalandı - Resim: 1

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anormalliğin bir tür patlama olduğu tahmin ediliyor.

Elon Musk'ın uydusu Starlink uzayda parçalandı - Resim: 2

ATMOSFERDE YANARAK YOK OLACAK

SpaceX, kontrolü kaybedilen uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Şirket, uydunun "haftalar içinde" Dünya atmosferine girerek tamamen yanacağını ve yok olacağını belirtti.

Elon Musk'ın uydusu Starlink uzayda parçalandı - Resim: 3

İÇSEL BİR ENERJİ KAYNAĞINDAN KAYNAKLANDI

Yaşanan bu olay, SpaceX'in bir Çin uydusuyla neredeyse çarpışma tehlikesi atlattığını bildirmesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. 

Elon Musk'ın uydusu Starlink uzayda parçalandı - Resim: 4

Konuyla ilgili incelemelerde bulunan uzay takip şirketi Leo Labs, Starlink 35956 isimli uydunun başka bir cisimle çarpışmadığını, bunun yerine "içsel bir enerji kaynağından" dolayı patladığını ileri sürdü. 

