Elon Musk'ın uydusu Starlink uzayda parçalandı
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay teknolojileri şirketi SpaceX, yörüngedeki Starlink uydularından birinde kontrol kaybı yaşandığını ve uydunun anormallik sonrası parçalandığını açıkladı.
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anormalliğin bir tür patlama olduğu tahmin ediliyor.
ATMOSFERDE YANARAK YOK OLACAK
SpaceX, kontrolü kaybedilen uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Şirket, uydunun "haftalar içinde" Dünya atmosferine girerek tamamen yanacağını ve yok olacağını belirtti.
İÇSEL BİR ENERJİ KAYNAĞINDAN KAYNAKLANDI
Yaşanan bu olay, SpaceX'in bir Çin uydusuyla neredeyse çarpışma tehlikesi atlattığını bildirmesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti.
Konuyla ilgili incelemelerde bulunan uzay takip şirketi Leo Labs, Starlink 35956 isimli uydunun başka bir cisimle çarpışmadığını, bunun yerine "içsel bir enerji kaynağından" dolayı patladığını ileri sürdü.