Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD’nin Suriye’ye yönelik uygulanan Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını, bölgede istikrar ve kalkınma adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Suriye’ye yönelik uzun süredir uyguladığı Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları sonlandırma kararı almasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Sözcü Keçeli, Türkiye’nin bu kararı olumlu karşıladığını vurguladı.

Sözcü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin konuya ilişkin resmi duruşunu paylaştı.

Açıklamasının devamında kararın bölge üzerindeki muhtemel etkilerine değinen Keçeli, bu hamlenin Suriye’nin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası teşkil edebileceğine dikkat çekti. Keçeli, şunları kaydetti:

"Bu adımın, Suriye’nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası iş birliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz."

