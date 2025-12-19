BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum, COP29 Başkanı Babayev ile İstanbul’da görüştü

Murat Kurum, COP29 Başkanı Babayev ile İstanbul’da görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29 Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Meseleleri Özel Temsilcisi Muhtar Babayev ile İstanbul’da bir araya geldi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Babayev ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"COP29 Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Meseleleri Özel Temsilcisi Sayın Muhtar Babayev ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldik. Başkanlığını ve ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncesinde istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve bu verimli toplantı için Azerbaycan heyetine teşekkür ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla’da Sıfır Atık Çalıştayı’nın sonuçları paylaşıldı
Muğla’da Sıfır Atık Çalıştayı’nın sonuçları paylaşıldı
Uyuşturucu soruşturması! Kasım Garipoğlu’nun mal varlığına el konuldu
Uyuşturucu soruşturması! Kasım Garipoğlu’nun mal varlığına el konuldu
Cizre’de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var...
Cizre’de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var...
Küçük çocuklardan örnek davranış! 1 milyon 300 bin liralık altın buldular ama...
Küçük çocuklardan örnek davranış! 1 milyon 300 bin liralık altın buldular ama...
ABD'nin skandal kararı sonrası 3 ülkeden peş peşe tepki
ABD'nin skandal kararı sonrası 3 ülkeden peş peşe tepki
Fenerbahçe Joey Veerman transferini bitirdi
Fenerbahçe Joey Veerman transferini bitirdi
Şehzadeler Belediyesi’nde yeni başkan Hakan Şimşek oldu
Şehzadeler Belediyesi’nde yeni başkan Hakan Şimşek oldu
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan İzmit'te düşen İHA ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İzmit'te düşen İHA ile ilgili açıklama
Malatya'dan Türkmenistan'a 50 bin fidan desteği
Malatya'dan Türkmenistan'a 50 bin fidan desteği
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Haftayı böyle kapattı
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Haftayı böyle kapattı
ABD'de Epstein mağdurları, dosyaya ilişkin belgelerin parça parça yayımlanmasından endişeli
ABD'de Epstein mağdurları, dosyaya ilişkin belgelerin parça parça yayımlanmasından endişeli