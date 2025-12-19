BIST 11.313
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'ndaki kabule ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alevi-Bektaşi yolunun asırlara yayılan irfanını, hikmetini ve toplumsal birikimini temsil eden kıymetli canlarla bir araya geldik. Alevi-Bektaşi yolunu bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Birlikte yaşama kültürünü güçlendiren, karşılıklı saygıyı ve ortak aklı büyüten her adımı bu çerçevede kıymetli buluyoruz. Kanaat önderlerimize ziyaretleri ve kıymetli fikirleri için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşmayı tertip eden Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

