2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanın beklediği rakam henüz belli olmadı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, TGRT Haber’e konuk oldu ve merak edilen soruları yanıtladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, TGRT Haber’e konuk oldu. Asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanacağını söyleyen Erdursun şunları kaydetti:

‘ASGARİ ÜCRET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLUR’

“Önümüzdeki hafta asgari ücretin ne olacağı belli olur ve açıklanır diye düşünüyorum. Zaten son haftaya da girmiş olacağız. Ayı da bitiriyoruz, yılı da bitiriyoruz. 1-1-2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret önümüzdeki toplantıda netleşir diye düşünüyorum ve açıklanır.

YÜZDE 25 BEKLENTİSİ

Asgari ücret geçen yıl bir yıllık süre için yüzde otuz olarak belirlenmişti. Bu yıl da hedeflenen enflasyonun doğrultusunda onun da bir miktar üzerinde bir rakamla bir oranla asgari ücret belirlenir diye düşünüyoruz. Asgari ücretin yüzde yirmi beşler civarında artacağını biz öngörüyoruz.

RAKAM DA VERDİ

Asgari ücretin 27 bin beş yüz lirayla 28.000 lira bandında olacağını düşünüyoruz.Diğer ücretleri de çok yakından ilgilendirecek.