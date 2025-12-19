Bereket Sigorta’dan geliştirilmiş dijital deneyim

Bereket Sigorta Grubu, dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak müşterilerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir hizmet sunmak amacıyla birçok sigorta ürününü web sitesi ve mobil uygulama üzerinden satışa hazır hale getirdi.

Şirketin dijital platformlarında kasko, konut, DASK, seyahat sağlık, ferdi kaza, bireysel emeklilik gibi ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Kullanıcı dostu arayüzler sayesinde ürünlere ilişkin teminat kapsamları, fiyat bilgileri ve tüm detaylar kolayca görüntülenebiliyor.

Bereket Sigorta Grubu, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü online satış altyapısını sürekli geliştirerek dijital kanallarında daha kapsamlı ve kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyor. Yenilenen altyapı ile satın alma sürecindeki adımlar sadeleştirilirken, ürün çeşitliliği artırıldı; dijital deneyim daha hızlı ve anlaşılır bir yapıya kavuşturuldu. Böylece kullanıcılar, ihtiyaç duydukları sigorta ürünlerine zamandan bağımsız olarak güvenle erişebiliyor.

Bereket Mobil Uygulaması, Bereket Sigorta Grubu’nun müşteri deneyimini merkeze alan dijitalleşme vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Güncel teknolojilerle geliştirilen uygulama, sigorta işlemlerinin minimum adımda, hızlı ve kesintisiz şekilde tamamlamasına imkân tanıyor. Akıllı yönlendirmeler, sade tasarım ve optimize edilmiş işlem akışları sayesinde poliçe satın alma, poliçe yönetimi ve hasar süreçleri kullanıcılar için daha anlaşılır ve erişilebilir hale geliyor. Bereket Mobil üzerinden kullanıcılar poliçe satın alma ve yönetme işlemlerinin yanı sıra poliçeleri kapsamında sunulan ücretsiz asistans hizmetlerine ilişkin detaylı bilgilere erişebiliyor. Mobil uygulama aracılığıyla zaman ve mekandan bağımsız şekilde randevu oluşturulabiliyor ve hizmetlerden hızlı ve kolay bir şekilde faydalanılabiliyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta, güçlü dijital altyapısı ile sigortacılığı kullanıcı dostu bir deneyime dönüştürüyor.

Sigorta süreçlerinin dijital ortama taşınması, özellikle yoğun iş temposuna sahip kullanıcılar için önemli bir zaman avantajı ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Tüm işlemlerin fiziksel görüşmeye ihtiyaç duyulmadan tamamlanabilmesi ise Bereket Sigorta Grubu’nun müşteri deneyimini odağına alan hizmet anlayışını yansıtıyor.

Dijitalleşme vizyonunun merkezinde hız, erişilebilirlik ve kullanıcı memnuniyetini artırma hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Bereket Sigorta Grubu, dijital platformları ile birlikte hizmet kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlıyor. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden sunulan bu kullanıcı dostu deneyim, sigortalıların hayatını kolaylaştırırken şirketin sektördeki yenilikçi yaklaşımını da güçlendiriyor.