BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,27
ALTIN 5.957,90
HABER /  SPOR

Alperen Şengün'den takas iddialarıyla ilgili açıklama

Alperen Şengün'den takas iddialarıyla ilgili açıklama

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, harika bir sezon geçirdiğini ve takas iddialarıyla ilgilenmediğini söyleyerek, "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak" dedi.

Abone ol

Milli basketbolcu, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da katıldığı bir programda, son dönemde çıkan takas iddialarının kendisini endişelendirip endişelendirmediğiyle ilgili soruya, "Hiç endişelenmedim. Bu olabilir de, olmayabilir de. Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum, özellikle sosyal medya beni hiç etkilemez. Bir şey olacaksa, olur. Ama bence bana güveniyorlar ve ben bu takıma kalbimi veriyorum." yanıtını verdi.

Alperen Şengün, bütün yaz hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak. Bütün yaz boyunca bunun için çalışıyorum. Kazanmak, kazanan takımda olmak, her maçta rekabet etmek. Bunun için çalışıyorum ama ondan önce kazanmak istiyorum. Diğer şeyler, All-Star, All-NBA, diğer şeyler ondan sonra geliyor." diye konuştu.

Serbest atışlar sırasında topla neler konuştuğu sorusu üzerine Alperen, "Her seferinde farklı şeyler. Eskiden konuşurdum ama artık konuşmuyorum. Şimdi hızlı olmaya çalışıyorum, sadece birkaç kelime o da kendimle." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Özellikle pazar günü...
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Özellikle pazar günü...
Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi! Muhittin Böcek'in gelini de var
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi! Muhittin Böcek'in gelini de var
Bedavaya transfer için dev yarış! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü
Bedavaya transfer için dev yarış! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü
SGK'sı olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlanma oranı yüzde 45'e çıktı
SGK'sı olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlanma oranı yüzde 45'e çıktı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için lokma dağıtıldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için lokma dağıtıldı
İstanbul'da bu ilçelere aman dikkat! Pazartesi resmen başlıyor
İstanbul'da bu ilçelere aman dikkat! Pazartesi resmen başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçileri ilgilendiren gelişme
Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçileri ilgilendiren gelişme
İlaç alacaklar aman dikkat! Yarından itibaren fiyatlar artıyor
İlaç alacaklar aman dikkat! Yarından itibaren fiyatlar artıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: PKK için tasfiye yasaları olacaksa olur
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: PKK için tasfiye yasaları olacaksa olur