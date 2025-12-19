BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,27
ALTIN 5.957,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu

Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adana'da oğlunu bıçakla öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezasını bozdu.

Abone ol

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021'de cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba M.E'ye, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2023'teki karar duruşmasında "haksız tahrik altında altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan verilen 20 yıl hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık M.E'ye verilen 20 yıl hapis cezasıyla ilgili hükmü bozdu.

Kararda, sanığın uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu olumsuz tavır takınması nedeniyle tedavi ettiremediği belirtildi.

Maktulün bağımlılık nedeniyle çevresine agresif tavırlar sergilediği ve annesini birden fazla kez darbettiği ifade edilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Suç tarihine kadar sanık da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine yönelik birden fazla kez tehdit ve hakaret içerikli eylemleri bulunduğunun anlaşılması karşısında maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin ulaştığı boyut dikkate alındığında haksız tahrik nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası Türk Ceza Kanunu'nun 29/1. maddesi uyarınca makul oranda ceza indirimi yapılması gerekirken asgari oranda indirim tatbik edilmesi suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur."

Tutuklu sanık M.E'nin yargılamasına gelecek günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden başlanacak.

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021'de cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile "cesedin ortadan kaldırılmasına" yardım ettikleri öne sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. tutuklanmıştı. R.S, A.E. ve M.Ö, 5 Ocak 2022'de tahliye edilmişti.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2023'teki karar duruşmasında mahkeme heyeti, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği M.E'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirmişti.

Mahkeme, cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle M.Ö'yü "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 7 ay 15 gün, A.E. ve R.S'yi ise 5'er ay hapse çarptırıp, 3 sanığın cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetmişti.

Sanıklara verilen cezalara ilişkin istinaf incelemesi, 1 Şubat 2024'te Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince tamamlanmış, istinaf sanıklara verilen cezaları hukuka uygun bulup, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Başbakan hakkında cinsel saldırı suçlaması! Baban öğrenirse onu öldürür
Eski Başbakan hakkında cinsel saldırı suçlaması! Baban öğrenirse onu öldürür
2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu
2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi
Alperen Şengün'den takas iddialarıyla ilgili açıklama
Alperen Şengün'den takas iddialarıyla ilgili açıklama
Opel'in yeni Astra modelinin özelliklerine bakın!
Opel'in yeni Astra modelinin özelliklerine bakın!
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Özellikle pazar günü...
Hafta sonu planı yapmadan önce mutlaka göz atın! Özellikle pazar günü...
Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi! Muhittin Böcek'in gelini de var
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tahliye edildi! Muhittin Böcek'in gelini de var
Bedavaya transfer için dev yarış! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü
Bedavaya transfer için dev yarış! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü
SGK'sı olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlanma oranı yüzde 45'e çıktı
SGK'sı olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlanma oranı yüzde 45'e çıktı