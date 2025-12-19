Bedavaya transfer için dev yarış! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşine düştü.

Trendyol Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kalırken, kulüplerin ara transfer dönemi çalışmaları da başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da eksik olan bölgelere takviye yapmak için harekete geçti. L'Equipe'in haberine göre Süper Lig'in üç dev kulübü, Lorient forması giyen Arthur Avom için nabız yokluyor.

Oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler

Haberin devamında 21 yaşındaki futbolcuyla Fransa Ligi'nden de birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken, Belçika'dan Club Brugge'un da güçlü bir aday olarak yarışta yer aldığı ifade edildi.

Sözleşme durumu

Genç orta saha oyuncusunun Lorient ile sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarılırken, kulübün yeni kontrat için henüz bir adım atmadığına değinildi.

Bu sezonki performansı

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Avom, bu sezon Lorient formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi ve 1269 dakika süre aldı.